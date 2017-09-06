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    Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина принимает Венесуэлу, Парагвай – Уругвай

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    В 16-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке сборная Колумбии разошлась миром с Бразилией (1:1), Аргентина встречается с Венесуэлой, а Уругвай в гостях сыграет с Парагваем.

    Южная Америка

    16-й тур

    Боливия – Чили 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    5 сентября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 59, пенальти Арсе.
    БоливияЛампе, Вальверде (Кандия, 73), Ральдес, Сентено, Бехарано, Хустиниано, Флорес, Эскобар (Альварес, 46), Кампос (Чумасеро, 66), Морено, Арсе.
    ЧилиБраво, Босежур, Медель, Диас, Эрнандес, Диас (Вальдивия, 66), Санчес, Видаль (Валенсия, 80), Варгас (Паредес, 63), Сильва, Исла.
    Предупреждения:
    Кампос (19), Босежур (21), Хустиниано (45), Чумасеро (71), Бехарано (84).
    Удаление:
    Чумасеро (90).
    Колумбия – Бразилия 1:1 (0:1, 1:0)
    Дата проведения
    5 сентября, 23.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 45 Виллиан, 1:1 – 56 Фалькао.
    КолумбияОспина, Сапата, Фабра (Тесильо, 85), Арьяс, Санчес, Агиляр, Санчес, Хамес, Куадрадо (Чара, 46), Кардона (Гутьеррес, 71), Фалькао.
    БразилияАлиссон, Маркиньос, Филипе Луис, Дани Алвес, Тиаго Силва (Родриго Кайо, 90), Фернандиньо, Паулиньо, Ренато Аугусто (Коутиньо, 75), Виллиан, Фирмино (Габриэл Жезус, 63), Неймар.
    Предупреждения:
    Кардона (61), Дани Алвес (64).
    Эквадор – Перу 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    6 сентября, 00.00, «Estadio Olimpico Atahualpa»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 73 Флорес, 0:2 – 76 Уртадо, 1:2 – 80, пенальти Валенсия.
    ЭквадорБангера, Рамирес, Ачильер, Веласко, Валенсия, Орехуэла (Гайбор, 81), Касарес (Эстрада, 82), Нобоа, Арболеда, Кайседо (Кайседо, 71), Валенсия.
    ПеруКаседа, Корсо, Родригес, Рамос, Йотун, Тапия (Картахена, 63), Куэва (Сантамария, 81), Каррильо (Уртадо, 74), Трауко, Герреро, Флорес.
    Предупреждения:
    Рамос (36), Орехуэла (45), Каррильо (52), Уртадо (77), Куэва (81), Каседа (88).
    Удаление:
    Рамос (79).
    Аргентина – Венесуэла 0:0 (перерыв)
    Дата проведения
    6 сентября, 02.30, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
    превью матча онлайн статистика
    АргентинаРомеро, Маскерано, Фасио, Отаменди, Акоста, Писарро, Ди Мария (Акунья, 25), Банега, Дибала, Месси, Икарди.
    ВенесуэлаФариньес, Чансельор, Фельчер, Гарсия, Вильянуэва, Эррера, Морено, Мурильо, Фигера, Кордова, Рондон.
    Предупреждения:
    Эррера (10), Банега (14), Вильянуэва (28), Чансельор (42), Фигера (45).
    Парагвай – Уругвай 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    6 сентября, 03.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
    превью матча онлайн статистика
    ПарагвайСильва, Гомес, Алонсо, Морейра, да Сильва, Касерес, Риверос, Альмирон, Ромеро, Барриос, Ромеро.
    УругвайМуслера, Хименес, Касерес, Перейра, Годин, Нандес, Вальверде, Весино, Родригес, Суарес, Кавани.
    Предупреждения:
    Гомес (9), Алонсо (12), Нандес (19).

    Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

    Статистика квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

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