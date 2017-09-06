Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина принимает Венесуэлу, Парагвай – Уругвай

В 16-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке сборная Колумбии разошлась миром с Бразилией (1:1), Аргентина встречается с Венесуэлой, а Уругвай в гостях сыграет с Парагваем.

Южная Америка

16-й тур

Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка

Статистика квалификации ЧМ-2018. Южная Америка