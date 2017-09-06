Квалификация ЧМ-2018. Южная Америка. Аргентина принимает Венесуэлу, Парагвай – Уругвай
В 16-м туре отборочного турнира ЧМ-2018 в Южной Америке сборная Колумбии разошлась миром с Бразилией (1:1), Аргентина встречается с Венесуэлой, а Уругвай в гостях сыграет с Парагваем.
Южная Америка
16-й тур
- Дата проведения
- 5 сентября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
- Гол:
- 1:0 – 59, пенальти Арсе.
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Боливия –
Лампе, Вальверде (Кандия, 73), Ральдес, Сентено, Бехарано, Хустиниано, Флорес, Эскобар (Альварес, 46), Кампос (Чумасеро, 66), Морено, Арсе.
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Чили –
Браво, Босежур, Медель, Диас, Эрнандес, Диас (Вальдивия, 66), Санчес, Видаль (Валенсия, 80), Варгас (Паредес, 63), Сильва, Исла.
- Предупреждения:
- Кампос (19), Босежур (21), Хустиниано (45), Чумасеро (71), Бехарано (84).
- Удаление:
- Чумасеро (90).
- Дата проведения
- 5 сентября, 23.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
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Колумбия –
Оспина, Сапата, Фабра (Тесильо, 85), Арьяс, Санчес, Агиляр, Санчес, Хамес, Куадрадо (Чара, 46), Кардона (Гутьеррес, 71), Фалькао.
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Бразилия –
Алиссон, Маркиньос, Филипе Луис, Дани Алвес, Тиаго Силва (Родриго Кайо, 90), Фернандиньо, Паулиньо, Ренато Аугусто (Коутиньо, 75), Виллиан, Фирмино (Габриэл Жезус, 63), Неймар.
- Предупреждения:
- Кардона (61), Дани Алвес (64).
- Дата проведения
- 6 сентября, 00.00, «Estadio Olimpico Atahualpa»
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Эквадор –
Бангера, Рамирес, Ачильер, Веласко, Валенсия, Орехуэла (Гайбор, 81), Касарес (Эстрада, 82), Нобоа, Арболеда, Кайседо (Кайседо, 71), Валенсия.
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Перу –
Каседа, Корсо, Родригес, Рамос, Йотун, Тапия (Картахена, 63), Куэва (Сантамария, 81), Каррильо (Уртадо, 74), Трауко, Герреро, Флорес.
- Удаление:
- Рамос (79).
- Дата проведения
- 6 сентября, 02.30, «Монументаль Антонио Веспусио Либерти»
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Аргентина –
Ромеро, Маскерано, Фасио, Отаменди, Акоста, Писарро, Ди Мария (Акунья, 25), Банега, Дибала, Месси, Икарди.
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Венесуэла –
Фариньес, Чансельор, Фельчер, Гарсия, Вильянуэва, Эррера, Морено, Мурильо, Фигера, Кордова, Рондон.
- Предупреждения:
- Эррера (10), Банега (14), Вильянуэва (28), Чансельор (42), Фигера (45).
- Дата проведения
- 6 сентября, 03.00, «Эстадио Дефенсорес дель Чако»
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Парагвай –
Сильва, Гомес, Алонсо, Морейра, да Сильва, Касерес, Риверос, Альмирон, Ромеро, Барриос, Ромеро.
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Уругвай –
Муслера, Хименес, Касерес, Перейра, Годин, Нандес, Вальверде, Весино, Родригес, Суарес, Кавани.
Таблица квалификации ЧМ-2018. Южная Америка
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