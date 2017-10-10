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    Гендиректор РФС: «Галицкий вышел с инициативой опробовать систему видеоповторов на стадионе «Краснодара»

    Теги премьер-лига Россия РФС Краснодар Сергей Галицкий стадион Краснодар Александр Алаев видеоповторы

    Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал, что «Краснодар» намерен первым опробовать систему видеоповторов в чемпионате России.

    «Галицкий вышел с инициативой опробовать систему на стадионе «Краснодар». Так сказать, начать с него. Мы уже связали Галицкого со всеми производителями. «Краснодар» изучил предложения, выбрал подходящее оборудование и установит его у себя.

    Мы посмотрим, как это работает, там и решим – может, возьмем комплект у другой компании. Скорее всего, это будет мобильное оборудование, которое можем использовать даже в неофициальных матчах, чтобы протестировать систему внедрения видеорефери», – сказал Алаев.

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