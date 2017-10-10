Андрей Шевченко: «Хорваты показали, что они классные исполнители»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение Хорватии (0:2) в решающем матче квалификации к ЧМ-2018.

«Я считаю, что команда сделала шаг вперед, несмотря на результат. Хорваты показали, что они классные исполнители. Как только во втором тайме у нас не хватило сил, они подняли темп, и у нас появились проблемы. В первом тайме мы должны были забивать и идти в раздевалку со счетом 1:0.

Я говорю о мобилизации высококлассных игроков Хорватии в такие тяжелые моменты. Им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед. У нас проблемы в позициях. Есть проблемы в нападении. Нам приходится переставлять игроков. Особенно это сказалось во втором тайме.

Мы начали чаще ошибаться, а соперник стал выигрывать чаще борьбу. Мы потеряли свои позиции и пропустили, хотя уже было несколько сигналов в начале матча.

Уровень футболистов Хорватии сильнее нашего. Мы в первом тайме показали созидательный футбол, но хорваты просто выше классом на сегодняшний день. У них есть Манджукич, который может зацепиться за мяч, и игроки в центре поля, которые могут подобрать.

После первого тайма у нас была большая надежда, но если разложить игру, эпизоды связаны с качеством футболистов. Нам не хватило умения и опыта. У нас много молодых игроков, которые впервые играют на таком уровне. Я не позволю их никому судить. Команда меняется.

У нас есть команда, которую мы строим, и качественные футболисты. Они показали, что достойны играть в «Динамо», «Шахтере», «Шальке». Но у нас команда еще создается.

Что такое хорошие футболисты с именем из «Реала», «Барселоны», «Ювентуса»? Они сдержали натиск в первом тайме, а у нас не хватило мощи. И в нужный момент они подняли темп.

Мы недобрали очки еще в первых играх с Исландией и Турцией. Этих очков нам и не хватило.

Если я буду продолжать работать, моя философия не изменится. Те игроки, которые будут показывать футбол уровня сборной, будут вызываться. Будут приглашаться молодые и перспективные футболисты, которые могут прогрессировать.

Так, как мы пытаемся играть, в этом есть перспективы. Но нам нужно лучше понимать игру в плане ее ведения. Если бы мы дотерпели с Хорватией... Но нам не хватило опыта», – сказал Шевченко в эфире телеканала «Футбол 1».