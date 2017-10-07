Мужская сборная Норвегии отказалась от части премий в пользу женщин. Теперь они получают одинаково

Мужская сборная Норвегии выступила за равноправие с женской сборной.

Футболисты мужской команды приняли решение отказаться от части своих премиальных в национальной команде в пользу девушек. Таким образом, в следующем сезоне сборные впервые будут получать равные выплаты.

В этом сезоне суммарные премиальные выплаты мужской команде составили около 700 тысяч евро, женской – 330 тысяч.

«Была слишком большая разница. Я думаю, равные выплаты – то, что и должно быть. Думаю, это может им помочь. Мы вместе двигаем норвежский футбол вперед, и девушки так же важны, как и мы», – сказал капитан мужской сборной Норвегии Стефан Юхансен.