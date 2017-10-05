Лоренцо Инсинье: «Хотел бы играть с Месси и Суаресом, но горд, что остался в «Наполи»
Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье подтвердил информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» прошедшим летом.
«Все знают, что «Барселона» является лучшей командой мира. Я бы хотел играть с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, но теперь думаю только о «Наполи». Горд, что остался в «Наполи».
Надеюсь выиграть что-нибудь важное со своей командой», — сказал Инсинье.
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