Лоренцо Инсинье: «Хотел бы играть с Месси и Суаресом, но горд, что остался в «Наполи»

Полузащитник Лоренцо Инсинье подтвердил информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» прошедшим летом.

«Все знают, что является лучшей командой мира. Я бы хотел играть с и Луисом Суаресом, но теперь думаю только о «Наполи». Горд, что остался в «Наполи».

Надеюсь выиграть что-нибудь важное со своей командой», — сказал Инсинье.