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    Лоренцо Инсинье: «Хотел бы играть с Месси и Суаресом, но горд, что остался в «Наполи»

    Теги Барселона Лионель Месси серия А Италия примера Испания возможные трансферы Наполи Луис Суарес Лоренцо Инсинье

    Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье подтвердил информацию об интересе к нему со стороны «Барселоны» прошедшим летом.

    «Все знают, что «Барселона» является лучшей командой мира. Я бы хотел играть с Лионелем Месси и Луисом Суаресом, но теперь думаю только о «Наполи». Горд, что остался в «Наполи».

    Надеюсь выиграть что-нибудь важное со своей командой», — сказал Инсинье.

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