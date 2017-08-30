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    Президент «Наполи» об Инсинье в «Барселоне»: «Райола сделает это только через мой труп»

    Теги Барселона серия А Италия примера Испания возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис Марек Гамшик Мино Райола Лоренцо Инсинье

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном переходе в «Барселону» форварда Лоренцо Инсинье.

    - Мино Райола заявил, что Инсинье должен перейти в «Барселону»

    – Райола может делать все что захочет. Но если он собирается отправить Инсинье в «Барселону», ему придется сделать это через мой труп.

    Мино похож на забавного персонажа мультфильма, он очень убедителен, и мы хорошо ладим. Помню, как он пытался увести у нас Марека Гамшика и потерпел неудачу. Гамшик все еще с нами спустя 10 лет.

    Теперь он хочет забрать Инсинье. Посмотрим, справится ли он. Я в этом сомневаюсь, – сказал Де Лаурентис в эфире Sky Sport Italia.

    Мино Райола: «Не помню такого, чтобы я открыто предлагал Инсинье «Барсе»

    Лоренцо Инсинье: «Каждый мечтает о «Барселоне», но я мечтаю и о «Наполи»

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