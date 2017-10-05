Головин досрочно покинул тренировку сборной России

Полузащитник ЦСКА Александр Головин досрочно завершил тренировку в общей группе сборной России.

Футболист отправился в тренажерный зал. Хавбек начал тренировку в общей группе, но примерно через 20 минут приступил к работе по индивидуальной программе, после чего покинул поле.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов ранее говорил, что Головину потребуется четыре-пять дней на восстановление и полузащитник сможет сыграть в товарищеском матче с командой Южной Кореи.

Терешкова, Шолохов и Герцен теперь в сборной России. Так считает PES 2018