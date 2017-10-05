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    Головин досрочно покинул тренировку сборной России

    Теги ЦСКА сборная Южной Кореи премьер-лига Россия сборная России травмы товарищеские матчи (сборные) Александр Головин

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин досрочно завершил тренировку в общей группе сборной России.

    Футболист отправился в тренажерный зал. Хавбек начал тренировку в общей группе, но примерно через 20 минут приступил к работе по индивидуальной программе, после чего покинул поле.

    Главный тренер сборной Станислав Черчесов ранее говорил, что Головину потребуется четыре-пять дней на восстановление и полузащитник сможет сыграть в товарищеском матче с командой Южной Кореи.

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