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    Дети с ограниченными возможностями посетили тренировку сборной России

    Теги Федор Смолов Станислав Черчесов УЕФА сборная России РФС фото Сергей Белоголовцев товарищеские матчи (сборные)

    Десять детей с ограниченными возможностями посетили тренировку сборной России в УТЦ «Новогорск».

    Дети из благотворительного проекта «Лыжи мечты», основанного послом ЧМ-2018 Сергеем Белоголовцевым, понаблюдали за занятием, пообщались с главным тренером Станиславом Черчесовым и игроками, которые раздали им автографы. Ребята посмотрят товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи.

    Проект «Лыжи мечты» создан для реабилитации и социализации людей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, слуха и другими ограниченными возможностями здоровья при помощи занятий горнолыжным спортом.

    Акция проводится совместно с РФС в рамках кампании УЕФА по пропаганде инклюзивности, многообразия и доступности.

    Фото: твиттер сборной России

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