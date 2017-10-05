Дети с ограниченными возможностями посетили тренировку сборной России
Десять детей с ограниченными возможностями посетили тренировку сборной России в УТЦ «Новогорск».
Дети из благотворительного проекта «Лыжи мечты», основанного послом ЧМ-2018 Сергеем Белоголовцевым, понаблюдали за занятием, пообщались с главным тренером Станиславом Черчесовым и игроками, которые раздали им автографы. Ребята посмотрят товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи.
Проект «Лыжи мечты» создан для реабилитации и социализации людей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, слуха и другими ограниченными возможностями здоровья при помощи занятий горнолыжным спортом.
Акция проводится совместно с РФС в рамках кампании УЕФА по пропаганде инклюзивности, многообразия и доступности.
Фото: твиттер сборной России
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