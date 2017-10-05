Александр Кокорин: «Фактически я уговорил Дзюбу не уходить из «Зенита»

Форвард и сборной России Александр Кокорин в интервью поделился мыслями о себе и своем коллеге по амплуа .

– В этом сезоне вы выглядите блестяще. Что произошло? Почему вдруг так преобразились?

– Луческу в «Зените» ставил меня на не совсем удобную позицию: были новые требования, которые я старался выполнять. Но мне больше хотелось самому забивать, чем носиться, скажем, в центре и выгрызать мячи.

Потом тренер меня начал ставить вместо Артема в центр нападения, и я стал играть намного лучше. В конце сезона мы все-таки пришли к мнению, что мне лучше играть ближе к Дзюбе, но уже было поздно.

Понятно, что наблюдать за мной сейчас намного интереснее. Но это все благодаря тому, что я нашел место в команде.

– Получается, была тренерская ошибка со стороны Луческу, раз он не смог изначально вас поставить?

– Не согласен. В тот момент надо было выбирать, кому играть: либо Дзюбе, либо мне. Артем был на пике формы, ну а меня нужно было как-то пристроить к нему.

– Теперь вы с Дзюбой поменялись ролями…

– Мы можем с Артемом играть вместе и сейчас. Манчини предоставил мне такую свободу, что я могу играть по всему фронту атаки. Меня это раскрепощает, и я получаю удовольствие от игры.

– С Манчини особенные отношения?

– Рабочие, он всех держит на дистанции. У него тоже нет времени на досужие разговоры.

– Дзюба сильно переживал свое непопадание в состав?

– Переживал сильно. На носу , и он хочет на нем сыграть и быть в обойме сборной. У него состоялся разговор с Манчини, где он объяснил, что ему необходимо играть. Я думаю, в какой-то момент Роберто понял, что на него можно рассчитывать. И вы сами видите, что Артем не раз выходил в стартовом составе.

– Был момент, когда Артем хотел уйти из «Зенита»?

– Я не могу сказать, хотел он уйти или нет. Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдешь отсюда, твоя карьера пойдет вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока.

Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. «Зенит» – самый сильный клуб России на данный момент. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь, – сказал нападающий.