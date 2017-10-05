Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Кокорин: «Фактически я уговорил Дзюбу не уходить из «Зенита»

    Теги Зенит Артем Дзюба Роберто Манчини премьер-лига Россия сборная России Мирча Луческу ЧМ-2018 Александр Кокорин

    Форвард «Зенита» и сборной России Александр Кокорин в интервью поделился мыслями о себе и своем коллеге по амплуа Артеме Дзюбе.

    – В этом сезоне вы выглядите блестяще. Что произошло? Почему вдруг так преобразились?

    – Луческу в «Зените» ставил меня на не совсем удобную позицию: были новые требования, которые я старался выполнять. Но мне больше хотелось самому забивать, чем носиться, скажем, в центре и выгрызать мячи.

    Потом тренер меня начал ставить вместо Артема в центр нападения, и я стал играть намного лучше. В конце сезона мы все-таки пришли к мнению, что мне лучше играть ближе к Дзюбе, но уже было поздно.

    Понятно, что наблюдать за мной сейчас намного интереснее. Но это все благодаря тому, что я нашел место в команде.

    – Получается, была тренерская ошибка со стороны Луческу, раз он не смог изначально вас поставить?

    – Не согласен. В тот момент надо было выбирать, кому играть: либо Дзюбе, либо мне. Артем был на пике формы, ну а меня нужно было как-то пристроить к нему.

    – Теперь вы с Дзюбой поменялись ролями…

    – Мы можем с Артемом играть вместе и сейчас. Манчини предоставил мне такую свободу, что я могу играть по всему фронту атаки. Меня это раскрепощает, и я получаю удовольствие от игры.

    – С Манчини особенные отношения?

    – Рабочие, он всех держит на дистанции. У него тоже нет времени на досужие разговоры.

    – Дзюба сильно переживал свое непопадание в состав?

    – Переживал сильно. На носу ЧМ-2018, и он хочет на нем сыграть и быть в обойме сборной. У него состоялся разговор с Манчини, где он объяснил, что ему необходимо играть. Я думаю, в какой-то момент Роберто понял, что на него можно рассчитывать. И вы сами видите, что Артем не раз выходил в стартовом составе.

    – Был момент, когда Артем хотел уйти из «Зенита»?

    – Я не могу сказать, хотел он уйти или нет. Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдешь отсюда, твоя карьера пойдет вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока.

    Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. «Зенит» – самый сильный клуб России на данный момент. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь, – сказал нападающий.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться