Мигель Торрес о Пике: «Если не чувствуешь себя испанцем, не выступай за сборную»

Полузащитник «Малаги» раскритиковал защитника сборной Испании Жерара Пике, который поддержал референдум о независимости Каталонии.

«Если не чувствуешь себя испанцем на 100 процентов, то не стоит защищать цвета страны. Это не просто игра, это чувства», – заявил Торрес в эфире программы El Chiringuito.

— воспитанник «Реала».