Мигель Торрес о Пике: «Если не чувствуешь себя испанцем, не выступай за сборную»
Полузащитник «Малаги» Мигель Торрес раскритиковал защитника сборной Испании Жерара Пике, который поддержал референдум о независимости Каталонии.
«Если не чувствуешь себя испанцем на 100 процентов, то не стоит защищать цвета страны. Это не просто игра, это чувства», – заявил Торрес в эфире программы El Chiringuito.
Мигель Торрес — воспитанник «Реала».
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