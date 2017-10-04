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    Мигель Торрес о Пике: «Если не чувствуешь себя испанцем, не выступай за сборную»

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания сборная Испании Мигель Торрес Малага

    Полузащитник «Малаги» Мигель Торрес раскритиковал защитника сборной Испании Жерара Пике, который поддержал референдум о независимости Каталонии.

    «Если не чувствуешь себя испанцем на 100 процентов, то не стоит защищать цвета страны. Это не просто игра, это чувства», – заявил Торрес в эфире программы El Chiringuito.

    Мигель Торрес — воспитанник «Реала».

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