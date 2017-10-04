Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Фурсенко: «Мы с Федуном обеспокоены командами, которые не стараются играть в атакующем стиле»

    Теги Спартак Зенит Сергей Фурсенко Леонид Федун премьер-лига Россия

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о разговоре с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном на заседании Совета по физкультуре и спорту.

    «Мы с Федуном обеспокоены теми командами, которые не стараются играть в атакующем стиле. Во всех ведущих европейских чемпионатах играют исключительно в атакующий футбол. В том числе и по этой причине на стадионы идут зрители. Именно об этом я и говорил на Совете при Президенте. Футбол должен быть зрелищным!

    А все явления, которые мешают показывать такую игру, нужно устранять», — сказал Фурсенко.

    Что мы узнали о ЧМ-2018 от Путина. Максимально коротко

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться