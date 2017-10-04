Сергей Фурсенко: «Мы с Федуном обеспокоены командами, которые не стараются играть в атакующем стиле»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о разговоре с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном на заседании Совета по физкультуре и спорту.
«Мы с Федуном обеспокоены теми командами, которые не стараются играть в атакующем стиле. Во всех ведущих европейских чемпионатах играют исключительно в атакующий футбол. В том числе и по этой причине на стадионы идут зрители. Именно об этом я и говорил на Совете при Президенте. Футбол должен быть зрелищным!
А все явления, которые мешают показывать такую игру, нужно устранять», — сказал Фурсенко.
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