Сергей Фурсенко: «Мы с Федуном обеспокоены командами, которые не стараются играть в атакующем стиле»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о разговоре с владельцем Леонидом Федуном на заседании Совета по физкультуре и спорту.

«Мы с Федуном обеспокоены теми командами, которые не стараются играть в атакующем стиле. Во всех ведущих европейских чемпионатах играют исключительно в атакующий футбол. В том числе и по этой причине на стадионы идут зрители. Именно об этом я и говорил на Совете при Президенте. Футбол должен быть зрелищным!

А все явления, которые мешают показывать такую игру, нужно устранять», — сказал Фурсенко.

Что мы узнали о ЧМ-2018 от Путина. Максимально коротко