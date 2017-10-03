Хулен Лопетеги: «Преданность Пике сборной Испании даже не обсуждается»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал об атмосфере в команде после публичной поддержки референдума о независимости Каталонии со стороны некоторых игроков.

«Пике хорошо готов, он очень мотивирован играть за сборную. О чем он думает? Мы не анализируем мысли других людей. Преданность Пике сборной Испании даже не обсуждается, именно поэтому он вызван в национальную команду.

Сейчас всем необходимо остыть и не раздувать эту тему дальше.

Не вижу причин, почему я не должен вызывать в сборную кого-то, кто готов играть. Пока не стоит забегать вперед, сейчас мы просто хотим быть футбольными тренерами.

Я не буду анализировать, что Пике делал или не делал. У меня есть свое мнение, но я не буду его озвучивать. Моя обязанность – подготовка игроков к матчам национальной команды. Раздувание этой темы никак не поможет команде. Нам нужно успокоиться и не нагнетать обстановку.

Пике любят в раздевалке, я не чувствую плохой атмосферы в сборной. Все игроки прибыли сюда, потому что хотят быть в национальной команде. Если я увижу какие-то проблемы, то позабочусь об их решении», – сказал тренер.