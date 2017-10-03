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    Хулен Лопетеги: «Преданность Пике сборной Испании даже не обсуждается»

    Теги Барселона Жерар Пике сборная Испании Хулен Лопетеги

    Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал об атмосфере в команде после публичной поддержки референдума о независимости Каталонии со стороны некоторых игроков.

    «Пике хорошо готов, он очень мотивирован играть за сборную. О чем он думает? Мы не анализируем мысли других людей. Преданность Пике сборной Испании даже не обсуждается, именно поэтому он вызван в национальную команду.

    Сейчас всем необходимо остыть и не раздувать эту тему дальше.

    Не вижу причин, почему я не должен вызывать в сборную кого-то, кто готов играть. Пока не стоит забегать вперед, сейчас мы просто хотим быть футбольными тренерами.

    Я не буду анализировать, что Пике делал или не делал. У меня есть свое мнение, но я не буду его озвучивать. Моя обязанность – подготовка игроков к матчам национальной команды. Раздувание этой темы никак не поможет команде. Нам нужно успокоиться и не нагнетать обстановку.

    Пике любят в раздевалке, я не чувствую плохой атмосферы в сборной. Все игроки прибыли сюда, потому что хотят быть в национальной команде. Если я увижу какие-то проблемы, то позабочусь об их решении», – сказал тренер.

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