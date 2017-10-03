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    Жозе Моуринью: «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля», она самый сильный соперник «МЮ»

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Бенфика Базель Лига чемпионов

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов из группы.

    «Поражение «Бенфики» со счетом 0:5 от «Базеля» не поменяло мое мнение о том, что они наш самый сильный соперник в группе.

    Нас ждут два сложнейших матча. У меня нет сомнений, что «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля»», – сказал Моуринью.

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