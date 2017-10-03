Жозе Моуринью: «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля», она самый сильный соперник «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о борьбе за выход в плей-офф Лиги чемпионов из группы.

«Поражение «Бенфики» со счетом 0:5 от «Базеля» не поменяло мое мнение о том, что они наш самый сильный соперник в группе.

Нас ждут два сложнейших матча. У меня нет сомнений, что «Бенфика» сильнее ЦСКА и «Базеля»», – сказал Моуринью.