Путин обсудит подготовку к ЧМ-2018
Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.
Основной темой станет обсуждение подготовки к чемпионату мира.
Основными докладчиками выступят министр спорта Павел Колобков и генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению ЧМ-2018.
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