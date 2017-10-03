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    Путин обсудит подготовку к ЧМ-2018

    Теги Владимир Путин ЧМ-2018 Павел Колобков Алексей Сорокин

    Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

    Основной темой станет обсуждение подготовки к чемпионату мира.

    Основными докладчиками выступят министр спорта Павел Колобков и генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению ЧМ-2018.

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