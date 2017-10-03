Путин обсудит подготовку к ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

Основной темой станет обсуждение подготовки к чемпионату мира.

Основными докладчиками выступят министр спорта Павел Колобков и генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Президент также посетит выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению .