Александр Кокорин: «Понятное дело, ждал вызова в сборную России. Мы для этого и работаем»

Нападающий Александр Кокорин высказался о своем возвращении в сборную России.

«Понятное дело, я ждал вызова в сборную. Мы для этого и работаем. Сборная – престиж страны. Я хотел этого. Опасения после публикации в соцсетях летом? Если бы это произошло во время моего режима, турнира, это одно дело, а это произошло во время отдыха. Не надо про это забывать.

Переехали в другой корпус, а так все осталось прежним – распорядок, правила, тренировки. Хорошее настроение, рабочая атмосфера. Если мы с выйдем играть вместе, то буду, конечно, доволен. Мы играли вместе, но не так много. Будем ждать.

Когда играл на своей позиции, то примерно то же самое было. Понятно, что было меньше игр, мы не участвовали в еврокубках, плюс сейчас сильнее команда, поэтому играть в ней одно удовольствие.

Причины изменений в игре? Все вместе: сильная команда, новые игроки, другая тактика, я на своей позиции. Можно многое перечислять… Режим питания», – сказал Кокорин.