Александр Кокорин: «Меня давно не было в сборной России, успел соскучиться»

Нападающий Александр Кокорин заявил, что ждет возвращения в сборную России

– У вас в историях в «историях» в инстаграме постоянно появляются гамбургеры. Вам можно есть их?

– Периодически у нас бывает взвешивание. Если вес больше, тебя накажут, но если не набираешь, можешь есть что угодно.

– С нетерпением ждете возвращения в сборную?

– Да, меня там давно не было, поэтому успел соскучиться, – сказал Кокорин.

Кокорин оформил третий подряд дубль в Лиге Европы

Кокорин обогнал Аршавина и вышел на 3-е место по голам за российские клубы в Лиге Европы