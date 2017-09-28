Александр Кокорин: «Меня давно не было в сборной России, успел соскучиться»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что ждет возвращения в сборную России
– У вас в историях в «историях» в инстаграме постоянно появляются гамбургеры. Вам можно есть их?
– Периодически у нас бывает взвешивание. Если вес больше, тебя накажут, но если не набираешь, можешь есть что угодно.
– С нетерпением ждете возвращения в сборную?
– Да, меня там давно не было, поэтому успел соскучиться, – сказал Кокорин.
Кокорин оформил третий подряд дубль в Лиге Европы
Кокорин обогнал Аршавина и вышел на 3-е место по голам за российские клубы в Лиге Европы
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.