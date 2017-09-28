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    Александр Кокорин: «Меня давно не было в сборной России, успел соскучиться»

    Теги Зенит премьер-лига Россия сборная России Александр Кокорин

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что ждет возвращения в сборную России

    – У вас в историях в «историях» в инстаграме постоянно появляются гамбургеры. Вам можно есть их?

    – Периодически у нас бывает взвешивание. Если вес больше, тебя накажут, но если не набираешь, можешь есть что угодно.

    – С нетерпением ждете возвращения в сборную?

    – Да, меня там давно не было, поэтому успел соскучиться, – сказал Кокорин.

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