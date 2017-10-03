«Спорт FM» уволил SMM-менеджера за шутливый пост с Каррерой
«Спорт FM» принес извинения за шутливый пост в социальных сетях с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.
«Редакция «Спорт FM» приносит свои извинения футбольному клубу «Спартак», главному тренеру команды Массимо Каррере, болельщикам клуба и всем поклонникам футбола за неподобающий и выходящий за рамки приличия и журналистской этики пост в социальных сетях нашей радиостанции о Массимо Каррере.
SMM-менеджер, разместивший этот пост без ведома своего руководства, был уволен. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, мы будем ответственнее подходить к подбору кадров и усилим контроль за публикуемыми материалами», – говорится в заявлении «Спорт FM».
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