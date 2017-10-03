Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Спорт FM» уволил SMM-менеджера за шутливый пост с Каррерой

    Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера

    «Спорт FM» принес извинения за шутливый пост в социальных сетях с главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

    «Редакция «Спорт FM» приносит свои извинения футбольному клубу «Спартак», главному тренеру команды Массимо Каррере, болельщикам клуба и всем поклонникам футбола за неподобающий и выходящий за рамки приличия и журналистской этики пост в социальных сетях нашей радиостанции о Массимо Каррере.

    SMM-менеджер, разместивший этот пост без ведома своего руководства, был уволен. Чтобы избежать повторения подобных инцидентов, мы будем ответственнее подходить к подбору кадров и усилим контроль за публикуемыми материалами», – говорится в заявлении «Спорт FM».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться