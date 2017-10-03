Арьен Роббен: «Никогда бы не позволил себе высказываться об Анчелотти после увольнения»
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен заявил, что не критиковал бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти после его отставки.
«Это абсолютная неправда. Я бы никогда не позволил себе так высказываться в отношении игрока или тренера после ухода», – сказал Роббен.
Роббену приписывались слова о том, что в детской команде «Баварии» тренируют лучше, чем Анчелотти.
Арьен Роббен: «Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»
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