Арьен Роббен: «Никогда бы не позволил себе высказываться об Анчелотти после увольнения»

Полузащитник «Баварии» заявил, что не критиковал бывшего главного тренера команды после его отставки.

«Это абсолютная неправда. Я бы никогда не позволил себе так высказываться в отношении игрока или тренера после ухода», – сказал Роббен.

Роббену приписывались слова о том, что в детской команде «Баварии» тренируют лучше, чем Анчелотти.

Арьен Роббен: «Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»