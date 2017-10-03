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    Арьен Роббен: «Никогда бы не позволил себе высказываться об Анчелотти после увольнения»

    Теги Бавария Карло Анчелотти Арьен Роббен бундеслига Германия

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен заявил, что не критиковал бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти после его отставки.

    «Это абсолютная неправда. Я бы никогда не позволил себе так высказываться в отношении игрока или тренера после ухода», – сказал Роббен.

    Роббену приписывались слова о том, что в детской команде «Баварии» тренируют лучше, чем Анчелотти.

    Арьен Роббен: «Моего сына в молодежной команде тренируют лучше, чем Анчелотти «Баварию»

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