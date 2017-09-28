Роналду, Иньеста, Лукаку, Неймар и де Брюйне номинированы на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА представил список номинантов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В восьмерку претендентов попали полузащитники Андрес Иньеста («Барселона») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).
Также в список номинантов вошли нападающие Неймар («ПСЖ»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Криштиану Роналду («Реал»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Венсан Абубакар («Порту»).
УЕФА назовет лучшего игрока недели по итогам голосования болельщиков.
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