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    Роналду, Иньеста, Лукаку, Неймар и де Брюйне номинированы на звание игрока недели в ЛЧ

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    УЕФА представил список номинантов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    В восьмерку претендентов попали полузащитники Андрес Иньеста («Барселона») и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

    Также в список номинантов вошли нападающие Неймар («ПСЖ»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Криштиану Роналду («Реал»), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Венсан Абубакар («Порту»).

    УЕФА назовет лучшего игрока недели по итогам голосования болельщиков.

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