Роналду, Иньеста, Лукаку, Неймар и де Брюйне номинированы на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА представил список номинантов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В восьмерку претендентов попали полузащитники Андрес Иньеста ( ) и Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»).

Также в список номинантов вошли нападающие Неймар («ПСЖ»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Гонсало Игуаин («Ювентус»), Криштиану Роналду ( ), Харри Кейн («Тоттенхэм») и Венсан Абубакар («Порту»).

УЕФА назовет лучшего игрока недели по итогам голосования болельщиков.

«ПСЖ» не так уж крут