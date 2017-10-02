Пике о посте со стрельбой полиции в жителей Каталонии: «Вчера я сказал то, что должен был сказать»

Защитник «Барселоны» заявил, что не мог не прокомментировать действия испанской полиции во время проведения референдума о независимости Каталонии.

Пике опубликовал у себя в твиттере видео, на котором испанские полицейские стреляют резиновыми пулями в жителей Каталонии. Действия полиции футболист назвал позорными.

«Вчера я сказал то, что должен был сказать», – сказал Пике.

Ранее Пике заявил, что готов покинуть сборную Испании, если тренеры или руководство Федерации футбола Испании не хочет его видеть в национальной команде.

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