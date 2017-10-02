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    Пике о посте со стрельбой полиции в жителей Каталонии: «Вчера я сказал то, что должен был сказать»

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания сборная Испании политика

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что не мог не прокомментировать действия испанской полиции во время проведения референдума о независимости Каталонии.

    Пике опубликовал у себя в твиттере видео, на котором испанские полицейские стреляют резиновыми пулями в жителей Каталонии. Действия полиции футболист назвал позорными. 

    «Вчера я сказал то, что должен был сказать», – сказал Пике.

    Ранее Пике заявил, что готов покинуть сборную Испании, если тренеры или руководство Федерации футбола Испании не хочет его видеть в национальной команде.

    Жерар Пике: «Если я проблема для сборной Испании, то уйду из нее перед ЧМ-2018»

    Каталония голосует за независимость, «Барселона» играет без зрителей

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