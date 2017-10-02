Рауш, Чернов и Заболотный вызваны в сборную России на матч против Южной Кореи
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на товарищеский матч со сборной Южной Кореи.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция).
Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).
Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).
Матч состоится 7 октября на «ВЭБ Арене» в Москве.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.