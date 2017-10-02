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    Рауш, Чернов и Заболотный вызваны в сборную России на матч против Южной Кореи

    Теги Федор Кудряшов Игорь Акинфеев Юрий Жирков Владимир Габулов Дмитрий Тарасов Виктор Васин Владимир Гранат Федор Смолов Александр Самедов сборная Южной Кореи сборная России Игорь Смольников Алан Дзагоев Александр Кокорин Константин Рауш Дмитрий Полоз Роман Нойштедтер Александр Ерохин Антон Заболотный Магомед Оздоев Андрей Лунев Евгений Чернов товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Илья Кутепов Марио Фернандес Далер Кузяев Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Головин

    Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на товарищеский матч со сборной Южной Кореи.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция).

    Полузащитники:  Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив»), Магомед Оздоев («Рубин»), Константин Рауш («Кельн», Германия), Александр Самедов («Спартак»), Евгений Чернов («Тосно»).

    Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    Матч состоится 7 октября на «ВЭБ Арене» в Москве.

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