Роналду не забил ни одного гола в 3 матчах Ла Лиги, нанеся 22 удара по воротам

Форвард Криштиану Роналду в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0) сделал голевую передачу.

32-летний португалец продлил безголевую серию в турнире до 3 игр.

При этом Роналду нанес больше всего ударов по воротам – 22 (4 – в створ) — среди тех, кто еще не забивал в текущем розыгрыше примеры.

Ранее нападающий пропустил на старте сезона 5 матчей из-за дисквалификации.

Иско о 3-матчевой безголевой серии Роналду в примере: «Зато он забивает в Лиге чемпионов»

Роналду хочет оклад, как у Неймара и Месси – 30-40 млн евро в год. «Реал» предлагает 25 млн