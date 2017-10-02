Роналду не забил ни одного гола в 3 матчах Ла Лиги, нанеся 22 удара по воротам
Форвард «Реала» Криштиану Роналду в матче 7-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0) сделал голевую передачу.
32-летний португалец продлил безголевую серию в турнире до 3 игр.
При этом Роналду нанес больше всего ударов по воротам – 22 (4 – в створ) — среди тех, кто еще не забивал в текущем розыгрыше примеры.
Ранее нападающий пропустил на старте сезона 5 матчей из-за дисквалификации.
Иско о 3-матчевой безголевой серии Роналду в примере: «Зато он забивает в Лиге чемпионов»
Роналду хочет оклад, как у Неймара и Месси – 30-40 млн евро в год. «Реал» предлагает 25 млн
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