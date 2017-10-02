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    Иско о 3-матчевой безголевой серии Роналду в примере: «Зато он забивает в Лиге чемпионов»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид примера Испания Иско

    Полузащитник «Реала» Иско, автор дубля в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0), поделился впечатлениями от игры.

    «Ударом с носка я уже забивал за молодежную сборную. Теперь вот отличился еще раз. Рад своим голами и победе.

    В этом сезоне голы даются нам нелегко, но мы создаем много моментов, и это главное. Впереди еще много матчей, и по ходу сезона мы обязательно прибавим.

    3-матчевая безголевая серия Роналду в примере? Зато он забивает в Лиге чемпионов. А вообще главное – мы победили», — сказал Иско.

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