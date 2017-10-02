Иско о 3-матчевой безголевой серии Роналду в примере: «Зато он забивает в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Реала» Иско, автор дубля в матче чемпионата Испании с «Эспаньолом» (2:0), поделился впечатлениями от игры.

«Ударом с носка я уже забивал за молодежную сборную. Теперь вот отличился еще раз. Рад своим голами и победе.

В этом сезоне голы даются нам нелегко, но мы создаем много моментов, и это главное. Впереди еще много матчей, и по ходу сезона мы обязательно прибавим.

3-матчевая безголевая серия Роналду в примере? Зато он забивает в Лиге чемпионов. А вообще главное – мы победили», — сказал Иско.