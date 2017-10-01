Вице-президент «Барсы» Виларруби подал в отставку из-за решения провести матч с «Лас-Пальмасом»
Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке.
Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом». Сообщается, что Виларруби не был согласен с решением руководства клуба провести игру сегодня.
Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу не подтвердил информацию об уходе Виларруби.
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