Вице-президент «Барсы» Виларруби подал в отставку из-за решения провести матч с «Лас-Пальмасом»

Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларруби подал заявление об отставке.

Это произошло перед стартом матча чемпионата Испании с . Сообщается, что Виларруби не был согласен с решением руководства клуба провести игру сегодня.

Незадолго до игры с «Лас-Пальмасом» представители клуба проводили экстренное собрание. Президент «Барселоны» не подтвердил информацию об уходе Виларруби.

В Каталонии проходит референдум по вопросу отделения от Испании. На улицах случились столкновения между сторонниками независимости и испанской полицией. Пострадало более 300 человек.

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