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    ЦСКА – «Уфа». Беленов взял удар Натхо с пенальти на 89-й минуте

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Александр Беленов Уфа Бибрас Натхо

    Хавбек ЦСКА Бибрас Натхо не реализовал пенальти в матче с «Уфой» (0:0).

    Одиннадцатиметровый был назначен в концовке второго тайма. Арбитр Сергей Лапочкин посчитал, что на нападающем Федоре Чалове сфолили в штрафной.

    Натхо подошел к точке на 89-й минуте матча и пробил в правый от себя нижний угол. Вратарь «Уфы» Александр Беленов поймал мяч после удара полузащитника, сохранив для своей команды ничейный счет.

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