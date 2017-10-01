ЦСКА – «Уфа». Беленов взял удар Натхо с пенальти на 89-й минуте

Хавбек ЦСКА Бибрас Натхо не реализовал пенальти в матче с «Уфой» (0:0).

Одиннадцатиметровый был назначен в концовке второго тайма. Арбитр Сергей Лапочкин посчитал, что на нападающем Федоре Чалове сфолили в штрафной.

Натхо подошел к точке на 89-й минуте матча и пробил в правый от себя нижний угол. Вратарь «Уфы» поймал мяч после удара полузащитника, сохранив для своей команды ничейный счет.