«Лас-Пальмас» сыграет против «Барселоны» с флагом Испании на форме
«Лас-Пальмас» подготовил специальную форму к сегодняшнему выездному матчу чемпионата Испании против «Барселоны».
На игровых футболках гостей будет изображен испанский флаг. Этим жестом клуб выступил в поддержку единства Испании. Ла Лига одобрила данную акцию.
Сегодня в Каталонии проходит референдум по вопросу возможного отделения региона от Испании. Референдум поддержали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны» – Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль, Хави и другие.
Отметим, что матч могут перенести из-за стычек между сторонниками референдума и полицией в Барселоне.
Фото: официальный сайт «Лас-Пальмаса»
Пике и Гвардиола – за референдум. Реакция футбольного мира на события в Каталонии
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