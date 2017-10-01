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    «Лас-Пальмас» сыграет против «Барселоны» с флагом Испании на форме

    Теги Барселона примера Испания фото Лас-Пальмас Профессиональная футбольная лига Испании игровая форма политика

    «Лас-Пальмас» подготовил специальную форму к сегодняшнему выездному матчу чемпионата Испании против «Барселоны».

    На игровых футболках гостей будет изображен испанский флаг. Этим жестом клуб выступил в поддержку единства Испании. Ла Лига одобрила данную акцию.

    Сегодня в Каталонии проходит референдум по вопросу возможного отделения региона от Испании. Референдум поддержали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны» – Жерар Пике, Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль, Хави и другие.

    Отметим, что матч могут перенести из-за стычек между сторонниками референдума и полицией в Барселоне.

    Фото: официальный сайт «Лас-Пальмаса»

    Пике и Гвардиола – за референдум. Реакция футбольного мира на события в Каталонии

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