«Лас-Пальмас» сыграет против «Барселоны» с флагом Испании на форме

подготовил специальную форму к сегодняшнему выездному матчу чемпионата Испании против «Барселоны».

На игровых футболках гостей будет изображен испанский флаг. Этим жестом клуб выступил в поддержку единства Испании. Ла Лига одобрила данную акцию.

Сегодня в Каталонии проходит референдум по вопросу возможного отделения региона от Испании. Референдум поддержали многие бывшие и нынешние футболисты «Барселоны» – , Хосеп Гвардиола, Карлес Пуйоль, Хави и другие.

Отметим, что матч могут перенести из-за стычек между сторонниками референдума и полицией в Барселоне.

Фото: официальный сайт «Лас-Пальмаса»

Пике и Гвардиола – за референдум. Реакция футбольного мира на события в Каталонии