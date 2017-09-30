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    Sports.ru

    «Рубин» проиграл 4 матча в РФПЛ подряд. «Амкар» 3 выиграл

    Теги Амкар Рубин премьер-лига Россия Януш Голь

    Сегодня в 12-м туре чемпионата России «Рубин» дома уступил «Амкару» (0:1).

    Таким образом, казанцы проиграли четыре последних матча РФПЛ. Команда Курбана Бердыева ранее уступила «Спартаку» (0:1), «Уралу» (0:1) и «Ахмату» (0:1).

    У пермяков с учетом Кубка России четыре победы подряд, до этого были матчи с «Локомотивом» (1:0), «Факелом» (4:0), СКА (3:0).

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Рубин – Амкар 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 16.30, «Казань-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 83 Голь.
    РубинДжанаев, Бауэр, Сигурдссон, Навас, Гранат, Кудряшов, Оздоев, Карадениз (Лестьенн, 73), Мвила, Канунников (Жемалетдинов, 62), Азмун.
    АмкарНигматуллин, Конде, Белоруков, Занев, Милькович, Голь (Сиваков, 90), Эззатоллахи, Идову, Комолов, Прокофьев (Бодул, 82), Баланович (Гащенков, 71).
    Предупреждения:
    Мвила (57), Милькович (57), Гранат (60), Голь (63), Нигматуллин (85).

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