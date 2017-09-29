Кокорин об «Анжи»: «Против «Спартака» все в последнее время выдают крутые матчи»

Форвард Александр Кокорин, автор дубля в матче Лиги Европы с (3:1), поделился впечатлениями от игры и ожиданиями от матча с «Анжи» в чемпионате России.

– Довольны очень: в все хорошо, в чемпионате. Поэтому счастливы, что победа идет за победой, плюс с очень важными, хорошими соперниками.

– Ждали такой ошибки от вратаря соперника в эпизоде со вторым голом?

– Когда уже случилась эта ситуация, если честно, ожидал. Не знаю, почему он так сыграл, но нам хорошо, спасибо ему.

– Какие мысли перед игрой в Каспийске [с «Анжи»]? Все-таки ваш будущий соперник недавно выдал крутой матч против (2:2).

– Ну, против «Спартака» все в последнее время выдают крутые матчи. Не знаю, как получится с игрой, но победить нужно обязательно, чтобы хорошо завершить этот отрезок перед паузой, — сказал Кокорин.