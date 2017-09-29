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    Кокорин об «Анжи»: «Против «Спартака» все в последнее время выдают крутые матчи»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Реал Сосьедад Лига Европы Анжи Александр Кокорин

    Форвард «Зенита» Александр Кокорин, автор дубля в матче Лиги Европы с «Сосьедадом» (3:1), поделился впечатлениями от игры и ожиданиями от матча с «Анжи» в чемпионате России.

    – Довольны очень: в Лиге Европы все хорошо, в чемпионате. Поэтому счастливы, что победа идет за победой, плюс с очень важными, хорошими соперниками.

    – Ждали такой ошибки от вратаря соперника в эпизоде со вторым голом?

    – Когда уже случилась эта ситуация, если честно, ожидал. Не знаю, почему он так сыграл, но нам хорошо, спасибо ему.

    – Какие мысли перед игрой в Каспийске [с «Анжи»]? Все-таки ваш будущий соперник недавно выдал крутой матч против «Спартака» (2:2).

    – Ну, против «Спартака» все в последнее время выдают крутые матчи. Не знаю, как получится с игрой, но победить нужно обязательно, чтобы хорошо завершить этот отрезок перед паузой, — сказал Кокорин.

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