Чемпионшип. «Халл» Слуцкого разгромил «Бирмингем» – 6:1
В 11-м туре чемпионшипа «Халл» под руководством Леонида Слуцкого примет «Бирмингем».
Чемпионшип
11-й тур
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 7 Кэмпбелл, 2:0 – 11, пенальти Мейлер, 3:0 – 26 Боуэн, 4:0 – 72 Гросицки, 5:0 – 76 Хенриксен, 6:0 – 87 Ларссон, 6:1 – 90 Галлахер.
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Халл –
Макгрегор, Доусон, Кларк, Айна, Хектор, Ларссон, Мейлер, Тораль (Хенриксен, 69), Гросицки, Кэмпбелл (Дико, 70), Боуэн (Уир, 82).
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Риверсайд»
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Мидлсбро –
Рэндолф, Шоттон, Кристи, Гибсон, Фабио, Джонсон (Бэмфорд, 64), Клейтон, Траоре (Флетчер, 46), Хаусон, Ассомбалонга, Брэйтуэйт (Бейкер, 79).
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Брентфорд –
Бентли, Дальсгор, Генри (Кларк, 36), Барбе, Мипэм, Йеннарис (Макикран, 73), Мокоджо (Сойерс, 73), Вудс, Йозефзон, Мопе, Уоткинс.
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Вилла Парк»
- Гол:
- 1:0 – 39, пенальти Коджиа.
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Астон Вилла –
Джонстон, Терри, Честер, Тэйлор, Снодграсс (Самба, 89), Аль-Мухаммади, Хурихэйн, Уэлан, Адома, Коджиа (Хоган, 72), Дэвис (Онома, 73).
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Болтон –
Ховард, Уитер, Тэйлор (Робинсон, 85), Литтл, Биверс, Прэтли, Генри, Амеоби (Нун, 63), Караджан (Ле Фондр, 69), Мэдин, Армстронг.
- Удаление:
- Тэйлор (90).
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Дипдэйл»
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Престон –
Максвелл, Дэвис, Хантингтон, Фишер, Эрл, Джонсон, Браун, Харроп, Хьюджилл (Мавидиди, 77), Магуайр (Робинсон, 88), Баркхузен (Хорган, 69).
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Сандерленд –
Стил, Браунинг, Мэттьюз, Джонс (Овьедо, 70), О′Ши, Ндонг, Кэттермоул, Макгиди, Ханимен (Уильямс, 84), Гуч (Уотмор, 64), Воэн.
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Сити Граунд»
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Ноттингем Форест –
Смит, Мансьенн, Фокс (Бухалакис, 46), Траоре, Уоррелл, Осборн, Бридкатт, Дауэлл (Клаф, 80), Дариква, Мерфи, Каммингс (Бриртон, 76).
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Шеффилд Юнайтед –
Блэкмэн, О`Коннелл, Стивенс, Болдок (Райт, 34), Картер-Викерс, Флек, Башем, Даффи, Ландстрем (Брукс, 61), Коуттс, Доналдсон (Кларк, 57).
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Нью Ден»
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Миллуолл –
Арчер, Уэбстер, Мередит (Оньединма, 81), Маклафлин, Хатчинсон, Уоллес, Танниклифф, Сэвилл, О`Брайен (Фергюсон, 64), Грегори, Морисон.
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Барнсли –
Дэвис, Джексон, Пирсон, Маккарти, Линдси, Макгиэн (Берд, 81), Уильямс, Поттс, Хэммилл, Барнс (Хеджес, 72), Брэдшоу (Тиам, 72).
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Портман Роуд»
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Ипсвич –
Бялковски, Спенс, Кнудсен, Иорфа (Уэбстер, 55), Чемберс, Найдем, Скас, Целина (Сирс, 62), Макголдрик (Уорд, 66), Гарнер, Уогхорн.
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Бристоль Сити –
Филдинг, Флинт, Брайен, Райт, Бейкер, Рид (Тэйлор, 89), Смит, О`Дода (Элиассон, 86), Браунхилл, Пэтерсон (Леко, 74), Дьедиу.
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Пирелли»
- Голы:
- 0:1 – 5 Диогу Жота, 0:2 – 11 Саисс, 0:3 – 41 Рубен Винагре, 0:4 – 62 Лео Бонатини.
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Бертон –
Байуотер, Макфазин, Уорнок, Флэнаган (Нэйлор, 46), Бакстон, Скэннел (Варни, 67), Акпан (Сорделл, 58), Мерфи, Аллен, Эйкинс, Дайер.
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Вулверхэмптон –
Радди, Батт, Родерик, Доэрти, Беннетт, Элдер Кошта (Лео Бонатини, 51), Рубен Невеш (Прайс, 74), Диогу Жота (Ронан, 77), Саисс, Кавалейру, Рубен Винагре.
- Предупреждение:
- Варни (78).
- Дата проведения
- 30 сентября, 17.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
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Кардифф –
Этеридж, Моррисон, Бамба, Беннетт, Манга, Роллс, Мендес-Лэйнг, Хойлетт (Фини, 83), Дамур (Томлин, 69), Пелтьер, Зохоре.
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Дерби Каунти –
Карсон, Кио, Форсит, Уиздом, Дэвис, Джонсон, Ледли, Лоуренс, Хаддлстоун, Расселл (Ньюджент, 75), Уинналл (Мартин, 46).
- Дата проведения
- 30 сентября, 19.30, «Мадейски Стэдиум»
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Рединг –
Манноне, Макшейн, Блэккетт, Гантер, Мур, ван ден Берг, Келли, Беренс, Бакуна, Макклири, Алуко.
- Дата проведения
- 1 октября, 14.15, «Хиллсборо»
- Дата проведения
- 29 сентября, 21.45, «Лофтус Роуд»
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КПР –
Смитис, Линч, Бидуэлл, Баптист, Робинсон, Луонго, Скоуэн, Мэкки (Уошингтон, 76), Вшолек (Смит, 60), Фримэн, Силла (Уилер, 84).
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Фулхэм –
Баттон, Рим, Калас, Сессеньон, Фредерикс, Юхансен, Макдоналд, Оджо (Кебано, 55), Норвуд, Молло (Одои, 62), Руй Фонте (Сиссе, 90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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