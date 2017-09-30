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    Чемпионшип. «Халл» Слуцкого разгромил «Бирмингем» – 6:1

    Теги Болтон Шеффилд Юнайтед Рединг Астон Вилла Мидлсбро Фулхэм результаты Бирмингем Сандерленд Лидс Вулверхэмптон Дерби Каунти Норвич Сити Престон Ноттингем Форест Халл Кардифф Сити Куинз Парк Рейнджерс Шеффилд Уэнсдей Барнсли Ипсвич Д2 Англия Миллуолл Бристоль Сити Брентфорд Бертон

    В 11-м туре чемпионшипа «Халл» под руководством Леонида Слуцкого примет «Бирмингем».

    Чемпионшип

    11-й тур

    Халл – Бирмингем 6:1 (3:0, 3:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 7 Кэмпбелл, 2:0 – 11, пенальти Мейлер, 3:0 – 26 Боуэн, 4:0 – 72 Гросицки, 5:0 – 76 Хенриксен, 6:0 – 87 Ларссон, 6:1 – 90 Галлахер.
    ХаллМакгрегор, Доусон, Кларк, Айна, Хектор, Ларссон, Мейлер, Тораль (Хенриксен, 69), Гросицки, Кэмпбелл (Дико, 70), Боуэн (Уир, 82).
    БирмингемКушчак, Дин, Моррисон, Колен, Нсуэ, Ндойе, Гарднер (Васселл, 46), Магома (Коттерилл, 61), Дэвис, Бога, Юткевич (Галлахер, 61).
    Мидлсбро – Брентфорд 2:2 (0:1, 2:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Риверсайд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 29 Барбе, 1:1 – 68 Брэйтуэйт, 1:2 – 72 Уоткинс, 2:2 – 76 Фабио.
    МидлсброРэндолф, Шоттон, Кристи, Гибсон, Фабио, Джонсон (Бэмфорд, 64), Клейтон, Траоре (Флетчер, 46), Хаусон, Ассомбалонга, Брэйтуэйт (Бейкер, 79).
    БрентфордБентли, Дальсгор, Генри (Кларк, 36), Барбе, Мипэм, Йеннарис (Макикран, 73), Мокоджо (Сойерс, 73), Вудс, Йозефзон, Мопе, Уоткинс.
    Предупреждения:
    Дальсгор (67), Кристи (70), Бэмфорд (90), Уоткинс (90), Рэндолф (90), Мопе (90).
    Астон Вилла – Болтон 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Вилла Парк»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 39, пенальти Коджиа.
    Астон ВиллаДжонстон, Терри, Честер, Тэйлор, Снодграсс (Самба, 89), Аль-Мухаммади, Хурихэйн, Уэлан, Адома, Коджиа (Хоган, 72), Дэвис (Онома, 73).
    БолтонХовард, Уитер, Тэйлор (Робинсон, 85), Литтл, Биверс, Прэтли, Генри, Амеоби (Нун, 63), Караджан (Ле Фондр, 69), Мэдин, Армстронг.
    Предупреждения:
    Уэлан (11), Уитер (59), Биверс (68), Генри (90).
    Удаление:
    Тэйлор (90).
    Престон – Сандерленд 2:2 (0:1, 2:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Дипдэйл»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 28 Ханимен, 1:1 – 55 Харроп, 2:1 – 57 Хьюджилл, 2:2 – 59 Макгиди.
    ПрестонМаксвелл, Дэвис, Хантингтон, Фишер, Эрл, Джонсон, Браун, Харроп, Хьюджилл (Мавидиди, 77), Магуайр (Робинсон, 88), Баркхузен (Хорган, 69).
    СандерлендСтил, Браунинг, Мэттьюз, Джонс (Овьедо, 70), О′Ши, Ндонг, Кэттермоул, Макгиди, Ханимен (Уильямс, 84), Гуч (Уотмор, 64), Воэн.
    Предупреждения:
    Фишер (23), Стил (68).
    Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед 2:1 (2:1, 0:0)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Сити Граунд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Ландстрем, 1:1 – Каммингс, 2:1 – 27 Дауэлл.
    Ноттингем ФорестСмит, Мансьенн, Фокс (Бухалакис, 46), Траоре, Уоррелл, Осборн, Бридкатт, Дауэлл (Клаф, 80), Дариква, Мерфи, Каммингс (Бриртон, 76).
    Шеффилд ЮнайтедБлэкмэн, О`Коннелл, Стивенс, Болдок (Райт, 34), Картер-Викерс, Флек, Башем, Даффи, Ландстрем (Брукс, 61), Коуттс, Доналдсон (Кларк, 57).
    Предупреждения:
    Ландстрем (21), Коуттс (44), Бухалакис (83), Осборн (84), Бридкатт (88), Стивенс (90), Даффи (90).
    Миллуолл – Барнсли 1:3 (1:1, 0:2)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Нью Ден»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 40 Брэдшоу, 1:1 – 45, пенальти Грегори, 1:2 – 60 Брэдшоу, 1:3 – 83, пенальти Тиам.
    МиллуоллАрчер, Уэбстер, Мередит (Оньединма, 81), Маклафлин, Хатчинсон, Уоллес, Танниклифф, Сэвилл, О`Брайен (Фергюсон, 64), Грегори, Морисон.
    БарнслиДэвис, Джексон, Пирсон, Маккарти, Линдси, Макгиэн (Берд, 81), Уильямс, Поттс, Хэммилл, Барнс (Хеджес, 72), Брэдшоу (Тиам, 72).
    Предупреждения:
    Пирсон (45), Макгиэн (48), Уоллес (64), Фергюсон (82), Маккарти (85).
    Ипсвич – Бристоль Сити 1:3 (1:2, 0:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Портман Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 2 Браунхилл, 0:2 – 31 Дьедиу, 1:2 – 41 Уогхорн, 1:3 – 82 Рид.
    ИпсвичБялковски, Спенс, Кнудсен, Иорфа (Уэбстер, 55), Чемберс, Найдем, Скас, Целина (Сирс, 62), Макголдрик (Уорд, 66), Гарнер, Уогхорн.
    Бристоль СитиФилдинг, Флинт, Брайен, Райт, Бейкер, Рид (Тэйлор, 89), Смит, О`Дода (Элиассон, 86), Браунхилл, Пэтерсон (Леко, 74), Дьедиу.
    Предупреждения:
    Кнудсен (17), Брайен (28), Гарнер (81), Рид (88).
    Бертон – Вулверхэмптон 0:4 (0:3, 0:1)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Пирелли»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 5 Диогу Жота, 0:2 – 11 Саисс, 0:3 – 41 Рубен Винагре, 0:4 – 62 Лео Бонатини.
    БертонБайуотер, Макфазин, Уорнок, Флэнаган (Нэйлор, 46), Бакстон, Скэннел (Варни, 67), Акпан (Сорделл, 58), Мерфи, Аллен, Эйкинс, Дайер.
    ВулверхэмптонРадди, Батт, Родерик, Доэрти, Беннетт, Элдер Кошта (Лео Бонатини, 51), Рубен Невеш (Прайс, 74), Диогу Жота (Ронан, 77), Саисс, Кавалейру, Рубен Винагре.
    Предупреждение:
    Варни (78).
    Кардифф – Дерби Каунти 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    30 сентября, 17.00, «Кардифф Сити Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    КардиффЭтеридж, Моррисон, Бамба, Беннетт, Манга, Роллс, Мендес-Лэйнг, Хойлетт (Фини, 83), Дамур (Томлин, 69), Пелтьер, Зохоре.
    Дерби КаунтиКарсон, Кио, Форсит, Уиздом, Дэвис, Джонсон, Ледли, Лоуренс, Хаддлстоун, Расселл (Ньюджент, 75), Уинналл (Мартин, 46).
    Предупреждения:
    Дамур (66), Беннетт (79), Джонсон (87).
    Рединг – Норвич 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    30 сентября, 19.30, «Мадейски Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    РедингМанноне, Макшейн, Блэккетт, Гантер, Мур, ван ден Берг, Келли, Беренс, Бакуна, Макклири, Алуко.
    НорвичГанн, Циммерманн, Хазбенд, Пинту, Клозе, Тетти, Трибулл, Хулахан, Мэддисон, Мерфи, Джером.
    Шеффилд Уэнсдей – Лидс
    Дата проведения
    1 октября, 14.15, «Хиллсборо»
    превью матча онлайн статистика
    КПР – Фулхэм 1:2 (0:1, 1:1)
    Дата проведения
    29 сентября, 21.45, «Лофтус Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 41, автогол Робинсон, 0:2 – 85 Юхансен, 1:2 – 90 Уошингтон.
    КПРСмитис, Линч, Бидуэлл, Баптист, Робинсон, Луонго, Скоуэн, Мэкки (Уошингтон, 76), Вшолек (Смит, 60), Фримэн, Силла (Уилер, 84).
    ФулхэмБаттон, Рим, Калас, Сессеньон, Фредерикс, Юхансен, Макдоналд, Оджо (Кебано, 55), Норвуд, Молло (Одои, 62), Руй Фонте (Сиссе, 90).
    Предупреждения:
    Луонго (17), Мэкки (22), Норвуд (63), Фредерикс (64), Линч (83), Баттон (87).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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