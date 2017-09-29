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    Акинфеев — 2-й по сэйвам после 2 туров ЛЧ, Пятов – 1-й

    Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Шахтер Лига чемпионов рейтинги Андрей Пятов Ясмин Ханданович Альфонс Ареоля Алиссон

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после 2 туров группового этапа Лиги чемпионов делит второе место по числу сэйвов (11) с голкипером «Марибора» Ясмином Хандановичем.

    В стартовом матче турнира армейцы победили «Бенфику» (2:1), а на этой неделе уступили «Манчестер Юнайтед» (1:4).

    Лидирует по этому показателю голкипер «Шахтера» Андрей Пятов, отразивший 12 ударов в створ ворот. В матче с «Манчестер Сити» (0:2) украинец отбил пенальти в исполнении Серхио Агуэро.

    Акинфеев пропустил в 41-м матче ЛЧ подряд, увеличив антирекорд турнира

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