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    Лига Европы. «Зенит» примет «Реал Сосьедад», «Локомотив» против «Злина»

    Теги Локомотив Зенит Реал Сосьедад Фастав Злин Лига Европы Русенборг Копенгаген результаты Шериф Вардар

    В 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» примет «Реал Сосьедад», а «Локомотив» дома сыграет со «Злином».

    Лига Европы

    2-й тур

    Группа L

    Зенит Россия – Реал Сосьедад Испания
    Дата проведения
    28 сентября, 20.00, «Крестовский»
    превью матча онлайн статистика
    Русенборг Норвегия – Вардар Македония
    Дата проведения
    28 сентября, 20.00, «Леркендаль»
    превью матча онлайн статистика

    Группа F

    Локомотив Россия – Фастав Злин Чехия
    Дата проведения
    28 сентября, 22.05, «стадион Локомотив»
    превью матча онлайн статистика
    Шериф Молдова – Копенгаген Дания
    Дата проведения
    28 сентября, 22.05, «Шериф»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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