Лига Европы. «Зенит» примет «Реал Сосьедад», «Локомотив» против «Злина»
В 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» примет «Реал Сосьедад», а «Локомотив» дома сыграет со «Злином».
Лига Европы
2-й тур
Группа L
- Дата проведения
- 28 сентября, 20.00, «Крестовский»
- Дата проведения
- 28 сентября, 20.00, «Леркендаль»
Группа F
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.05, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 28 сентября, 22.05, «Шериф»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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