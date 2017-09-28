Лига Европы. «Зенит» примет «Реал Сосьедад», «Локомотив» против «Злина»

В 2-м туре группового этапа Лиги Европы примет «Реал Сосьедад», а «Локомотив» дома сыграет со .

Лига Европы

2-й тур

Группа L

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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