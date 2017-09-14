Лига Европы. «Копенгаген» против «Локомотива», «Зенит» в гостях у «Вардара»
В первом туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» в гостях встретится с «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном».
Лига Европы
1-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Паркен»
- Дата проведения
- 14 сентября, 20.00, «Андрувстадион»
Группа L
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Филипп II»
- Дата проведения
- 14 сентября, 22.05, «Аноэта»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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