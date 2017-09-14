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    Лига Европы. «Копенгаген» против «Локомотива», «Зенит» в гостях у «Вардара»

    Теги Локомотив Зенит Реал Сосьедад Фастав Злин Лига Европы Русенборг Копенгаген результаты Шериф Вардар

    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Зенит» в гостях встретится с «Вардаром», «Локомотив» – с «Копенгагеном».

    Лига Европы

    1-й тур

    Группа F

    Копенгаген Дания – Локомотив Россия
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Паркен»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Фастав Злин Чехия – Шериф Молдова
    Дата проведения
    14 сентября, 20.00, «Андрувстадион»
    превью матча онлайн статистика

    Группа L

    Вардар Македония – Зенит Россия
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Филипп II»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Реал Сосьедад Испания – Русенборг Норвегия
    Дата проведения
    14 сентября, 22.05, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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