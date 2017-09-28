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    Антонио Конте: «Не понимаю, почему матч с «Ман Сити» назначен на субботу. У нас будет всего день на подготовку»

    Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Антонио Конте календарь

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча чемпионата Англии с «Манчестер Сити» посетовал на календарь.

    «Сейчас для нас самое главное — отдохнуть и набраться сил, чтобы максимально восстановиться к субботе. У нас не слишком много времени для этого.

    Считаю, что в этой ситуации мы находимся в менее выгодном положении, поэтому при подготовке к игре мне придется учитывать разницу в состоянии команд. «Сити» играл вчера дома, тогда как мы вряд ли вернемся в Лондон раньше четырех утра четверга.

    У нас будет всего день на подготовку к матчу, и я считаю это неправильным. После этих выходных запланирован международный перерыв и не будет других игр. Я удивлен, что такой большой матч назначен на субботу, и не понимаю, почему сделано именно так.

    Мы хотим быть готовыми к игре, чтобы продемонстрировать свой лучший футбол. У «Сити» очень сильная команда. Они много забивают, одерживают победу за победой и находятся в превосходной форме. Мы постараемся максимально отдохнуть, поскольку в английском чемпионате в каждом матче необходимо выкладываться по полной.

    Поговорю с игроками о том, насколько им удастся восстановиться. В играх такого уровня расходуется море физических и моральных сил. Именно поэтому обсужу состояние с каждым из футболистом, чтобы принять оптимальное решение в интересах команды», — сказал Конте.

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