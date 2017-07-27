Антонио Конте: «Если для «Тоттенхэма» невыход в ЛЧ – не трагедия, то для «Челси», «МЮ» и «Сити» – трагедия»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал высказывание президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви о чрезмерных трансферных тратах английских клубов.
«У меня вопрос: «Какие у «Тоттенхэма» задачи?» Если они не выигрывают титул или не выходят в Лигу чемпионов, для них это не трагедия. Когда они вылетают из группового этапа ЛЧ и проигрывают «Генту» на первой же стадии плей-офф Лиги Европы – это тоже не конец света.
Возможно, для «Челси», «Арсенала», «Сити», «МЮ» и, не знаю, «Ливерпуля» это было бы трагедией. Вы должны это понимать.
Если бы это не было для нас трагедией, мы бы сохраняли спокойствие, выходили в Лигу чемпионов и старались бы сыграть как можно лучше, что мы всегда и делаем. Но вы должны понимать разницу в статусах клуба.
Думаю, «Тоттенхэм» провел очень хороший сезон, Почеттино очень хороший тренер, и сам клуб тоже очень хороший. Они построили что-то важное, но не победили», — сказал Конте.
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