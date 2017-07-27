Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал высказывание президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви о чрезмерных трансферных тратах английских клубов.

«У меня вопрос: «Какие у задачи?» Если они не выигрывают титул или не выходят в Лигу чемпионов, для них это не трагедия. Когда они вылетают из группового этапа ЛЧ и проигрывают «Генту» на первой же стадии плей-офф Лиги Европы – это тоже не конец света.

Возможно, для , «Арсенала», «Сити», «МЮ» и, не знаю, «Ливерпуля» это было бы трагедией. Вы должны это понимать.

Если бы это не было для нас трагедией, мы бы сохраняли спокойствие, выходили в Лигу чемпионов и старались бы сыграть как можно лучше, что мы всегда и делаем. Но вы должны понимать разницу в статусах клуба.

Думаю, «Тоттенхэм» провел очень хороший сезон, Почеттино очень хороший тренер, и сам клуб тоже очень хороший. Они построили что-то важное, но не победили», — сказал Конте.