Криштиану Роналду: «Лига чемпионов – турнир «Реала». Хотим вновь выиграть его»

Форвард Криштиану Роналду, автор дубля в матче Лиги чемпионов с (3:0), поделился впечатлениями об игре.

«Это был матч, который нужно было выиграть – мы играли дома и хотели стартовать в Лиге чемпионов хорошо. Думаю, мы сыграли хорошо. Знали, что нам противостоит оборонительная команда. Могли забить больше, но все равно в итоге добились хорошего результата, чему и рады.

Рад возвращению на поле (в чемпионате Испании Роналду отбывает дисквалификацию – прим. Sports.ru). Лига чемпионов – особенный турнир, снова играть и забивать для меня крайне важно. Рад, что помог команде.

Конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Это турнир «Реала», и мы хотим вновь в нем победить», — сказал Роналду.