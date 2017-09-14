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    Криштиану Роналду: «Лига чемпионов – турнир «Реала». Хотим вновь выиграть его»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Лига чемпионов АПОЭЛ

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в матче Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0), поделился впечатлениями об игре.

    «Это был матч, который нужно было выиграть – мы играли дома и хотели стартовать в Лиге чемпионов хорошо. Думаю, мы сыграли хорошо. Знали, что нам противостоит оборонительная команда. Могли забить больше, но все равно в итоге добились хорошего результата, чему и рады.

    Рад возвращению на поле (в чемпионате Испании Роналду отбывает дисквалификацию – прим. Sports.ru). Лига чемпионов – особенный турнир, снова играть и забивать для меня крайне важно. Рад, что помог команде.

    Конечно, мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Это турнир «Реала», и мы хотим вновь в нем победить», — сказал Роналду.

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