«Реал» интересуется Вайглем
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль интересен «Реалу».
Игра 22-летнего хавбека нравится главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану.
Зидан еще летом 2016 года просил узнать, есть ли в контракте Вайгля с «Боруссией» сумма отступных. Тогда клаусулы не было. Позже игрок продлил соглашение до лета 2021 года.
Французский специалист также обсуждал возможный трансфер Вайгля с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Испанцы продолжают следить за футболистом.
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