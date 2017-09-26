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    Sports.ru

    «Реал» интересуется Вайглем

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан Флорентино Перес Юлиан Вайгль

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль интересен «Реалу».

    Игра 22-летнего хавбека нравится главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану.

    Зидан еще летом 2016 года просил узнать, есть ли в контракте Вайгля с «Боруссией» сумма отступных. Тогда клаусулы не было. Позже игрок продлил соглашение до лета 2021 года.

    Французский специалист также обсуждал возможный трансфер Вайгля с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Испанцы продолжают следить за футболистом.

    Sports.ru сегодня проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Реал».

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