«Реал» интересуется Вайглем

Полузащитник дортмундской Юлиан Вайгль интересен «Реалу».

Игра 22-летнего хавбека нравится главному тренеру мадридцев .

Зидан еще летом 2016 года просил узнать, есть ли в контракте Вайгля с «Боруссией» сумма отступных. Тогда клаусулы не было. Позже игрок продлил соглашение до лета 2021 года.

Французский специалист также обсуждал возможный трансфер Вайгля с президентом Флорентино Пересом. Испанцы продолжают следить за футболистом.

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