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    Гончаренко о словах Моуринью про силу ЦСКА: «Может, со стороны Жозе есть какая-то лесть»

    Теги ЦСКА Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Лига чемпионов Виктор Гончаренко

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на лестные высказывания своего коллеги из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Португалец, команды которого неоднократно играли против армейцев, заявил, что нынешний ЦСКА – сильнейший из тех, с которыми ему приходилось встречаться.

    «Это моя первая Лига чемпионов в роли главного тренера ЦСКА. Может, со стороны Жозе есть какая-то лесть, может, он увидел, как мы выигрывали до этого в Лиге чемпионов. Я не думаю, что завтра будет легкий матч.

    Безусловно, после того, как командой руководил Алекс Фергюсон, сейчас «МЮ» – сильнейшая команда. Сильнейший состав. Все игроки очень высокого уровня», – сказал Гончаренко.

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