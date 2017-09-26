Измайлов расторг контракт с «Араратом» по взаимному согласию

Хавбек Марат Измайлов покинул московский .

«Арарат» и полузащитник Марат Измайлов приняли решение прекратить сотрудничество по обоюдному согласию. «Арарат» благодарит Марата за вклад в становление команды и желает успехов в дальнейшем», – сказано в заявлении от лица клуба.



«Хочу выразить огромную благодарность руководству «Арарата», тренерскому штабу и футболистам за незабываемые эмоции. Мне было очень приятно стать частью этой большой футбольной семьи.

Для меня это решение было сложным, но по личным обстоятельствам я вынужден покинуть команду. Желаю «Арарату» решения всех спортивных задач. Уверен, что у клуба светлое будущее», – заявил хавбек.



Измайлов перешел в «Арарат» минувшим летом. Полузащитник провел 4 матча во втором дивизионе и забил 2 гола.