Леонид Трахтенберг: «Ливерпуль» отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции»

Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что пресс-конференцию Юргена Клоппа перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов организовывал «Ливерпуль».

«Ливерпуль» отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции. Что из этого вышло – журналисты видели сами», – написал Трахтенберг в твиттере.

Во время вчерашней пресс-конференции Клоппа в Москве возникли проблемы с переводом. Простые вопросы и ответы после перевода теряли свой смысл, а более развернутые высказывания переводчица сокращала до 1-2 предложений.

Сегодня «Спартак» в Москве сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов.

«Куинси Промес – вот как пишется его имя». Клопп помогает переводчице в Москве