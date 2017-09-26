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    Леонид Трахтенберг: «Ливерпуль» отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции»

    Теги Спартак Ливерпуль Юрген Клопп Лига чемпионов Леонид Трахтенберг

    Руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Леонид Трахтенберг рассказал, что пресс-конференцию Юргена Клоппа перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов организовывал «Ливерпуль».

    «Ливерпуль» отказался от услуг принимающей стороны и сам взялся за организацию пресс-конференции. Что из этого вышло – журналисты видели сами», – написал Трахтенберг в твиттере.

    Во время вчерашней пресс-конференции Клоппа в Москве возникли проблемы с переводом. Простые вопросы и ответы после перевода теряли свой смысл, а более развернутые высказывания переводчица сокращала до 1-2 предложений.

    Сегодня «Спартак» в Москве сыграет с «Ливерпулем» в матче Лиги чемпионов.

    «Куинси Промес – вот как пишется его имя». Клопп помогает переводчице в Москве

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