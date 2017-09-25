Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Полиция задержала двух фанатов «Зенита» за мелкое хулиганство на матче с «Краснодаром»

    Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Краснодар стадион Краснодар

    Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю отчиталась об обеспечении охраны общественного порядка и безопасности во время матча 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2).

    «Охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивали свыше 600 правоохранителей.

    В ходе матча болельщики «Зенита» попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.

    За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча.

    Всего футбольный матч посетили почти 34 тысячи зрителей. Иных нарушений общественного порядка допущено не было», – говорится в заявлении ГУ МВД.

    Напомним, что фан-сектор «Зенита» опустел еще до конца матча с «Краснодаром». Причиной этого могли стать задымление и конфликт между болельщиками и службами безопасности стадиона.

    У «Зенита» нет конкурентов. Минимум до зимы

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться