Полиция задержала двух фанатов «Зенита» за мелкое хулиганство на матче с «Краснодаром»

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю отчиталась об обеспечении охраны общественного порядка и безопасности во время матча 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – (0:2).

«Охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивали свыше 600 правоохранителей.

В ходе матча болельщики попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.

За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча.

Всего футбольный матч посетили почти 34 тысячи зрителей. Иных нарушений общественного порядка допущено не было», – говорится в заявлении ГУ МВД.

Напомним, что фан-сектор «Зенита» опустел еще до конца матча с «Краснодаром». Причиной этого могли стать задымление и конфликт между болельщиками и службами безопасности стадиона.

У «Зенита» нет конкурентов. Минимум до зимы