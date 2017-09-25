Полиция задержала двух фанатов «Зенита» за мелкое хулиганство на матче с «Краснодаром»
Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю отчиталась об обеспечении охраны общественного порядка и безопасности во время матча 11-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Зенит» (0:2).
«Охрану общественного порядка на мероприятии обеспечивали свыше 600 правоохранителей.
В ходе матча болельщики «Зенита» попытались незаконно проникнуть на стадион. Сотрудниками ОМОН Росгвардии были задержаны двое жителей Санкт-Петербурга, в отношении которых были составлены протоколы об административных правонарушениях за мелкое хулиганство.
За нарушение правил поведения внутри стадиона административные протоколы были составлены еще в отношении двух жителей Санкт-Петербурга, которые жгли файеры во время проведения матча.
Всего футбольный матч посетили почти 34 тысячи зрителей. Иных нарушений общественного порядка допущено не было», – говорится в заявлении ГУ МВД.
Напомним, что фан-сектор «Зенита» опустел еще до конца матча с «Краснодаром». Причиной этого могли стать задымление и конфликт между болельщиками и службами безопасности стадиона.
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