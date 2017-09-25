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    Фурсенко встретится с фанатами «Зенита» для обсуждения инцидента в Краснодаре

    Теги Зенит Сергей Фурсенко премьер-лига Россия происшествия болельщики Краснодар стадион Краснодар

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал, что встретится с болельщиками клуба для обсуждения инцидента, произошедшего во время гостевого матча 11-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

    «Мы запрашивали не три тысячи, а около 1,2 тысяч билетов, но руководство «Краснодара» дало одну тысячу билетов. Мы пытались о чем-то договориться, но ничего не получилось.

    Как мне кажется, «Зениту» можно было пойти навстречу, и наверное, в связи с этим такая ситуация и возникла.

    У нас на месте был руководитель службы безопасности нашего клуба, который пытался решить эту ситуацию.

    Я буду встречаться с фанатами, и эти вопросы будем обсуждать более подробно. Потому что надо разобраться в том, что произошло, и мы обязаны уделить этому особое внимание», – сказал Фурсенко.

    Напомним, болельщики «Зенита» во время второго тайма покинули гостевой сектор стадиона, а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек.

    По информации «Спорт-Экспресс», поведение фанатов было связано с тем, что служба безопасности краснодарской арены не пустила на стадион остальных болельщиков «Зенита», а клуб взял только одну тысячу билетов.

    На выходе с арены у болельщиков гостей произошла стычка с сотрудниками местного ОМОН.

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