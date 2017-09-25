«Барселона» снова попробует купить Коутиньо. Возможно, уже в январе

Полузащитник Филиппе Коутиньо по-прежнему является трансферной целью «Барселоны».

Каталонский клуб не сумел подписать 25-летнего хавбека сборной Бразилии этим летом, но продолжает работать над переходом.

снова попробует купить Коутиньо. Сделка, возможно, состоится уже в январе или будет отложена до июля 2018 года.

Коутиньо и его окружение заинтересованы в переезде в Испанию. Считается, что участие игрока в групповом этапе Лиги чемпионов не станет препятствием на пути перехода уже в январе.

По информации Sport.es, «Ливерпуль» не отпустил Коутиньо в «Барселону» только потому, что не хотел расстраивать Юргена Клоппа, который обещал руководству клуба бороться за победу в АПЛ.

Жозеп Бартомеу: «Ливерпуль» хотел за Коутиньо 200 млн евро. Мы предлагали меньше 100 млн»