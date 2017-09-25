Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона» снова попробует купить Коутиньо. Возможно, уже в январе

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по-прежнему является трансферной целью «Барселоны».

    Каталонский клуб не сумел подписать 25-летнего хавбека сборной Бразилии этим летом, но продолжает работать над переходом.

    «Барселона» снова попробует купить Коутиньо. Сделка, возможно, состоится уже в январе или будет отложена до июля 2018 года.

    Коутиньо и его окружение заинтересованы в переезде в Испанию. Считается, что участие игрока в групповом этапе Лиги чемпионов не станет препятствием на пути перехода уже в январе.

    По информации Sport.es, «Ливерпуль» не отпустил Коутиньо в «Барселону» только потому, что не хотел расстраивать Юргена Клоппа, который обещал руководству клуба бороться за победу в АПЛ.

    Жозеп Бартомеу: «Ливерпуль» хотел за Коутиньо 200 млн евро. Мы предлагали меньше 100 млн»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться