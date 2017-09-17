Филиппе Коутиньо: «Меня заинтересовало предложение «Барселоны»

Полузащитник Филиппе Коутиньо рассказал об интересе со стороны «Барселоны».

«Я получил предложение от «Барселоны», и, как бывает в жизни, оно меня заинтересовало. Все знали, что мне интересен вариант с каталонским клубом.

Всегда приятно получить предложение от такого большого клуба. Но для меня также большая честь выступать за «Ливерпуль». Сейчас я играю за мерсисайдцев и сделаю все возможное для успеха команды.

Последний месяц был непростым, я горжусь тем, что получил предложение от «Барселоны», но также горд играть в футболке «Ливерпуля», – сказал Коутиньо.