«Ливерпуль» был готов отпустить Коутиньо в «Барселону», если бы подписал Мюллера

всерьез рассматривал возможность с уходом полузащитника в «Барселону» этим летом.

Как утверждает SportBild, мерсисайдский клуб был готов отпустить бразильца, если бы договорился с заменой – нападающим «Баварии» .

Мюллер был готов перейти в «Ливерпуль», но отказалась его отпускать. Поэтому настоял на сохранении Коутиньо.

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