«Ливерпуль» был готов отпустить Коутиньо в «Барселону», если бы подписал Мюллера
«Ливерпуль» всерьез рассматривал возможность с уходом полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» этим летом.
Как утверждает SportBild, мерсисайдский клуб был готов отпустить бразильца, если бы договорился с заменой – нападающим «Баварии» Томасом Мюллером.
Мюллер был готов перейти в «Ливерпуль», но «Бавария» отказалась его отпускать. Поэтому «Ливерпуль» настоял на сохранении Коутиньо.
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