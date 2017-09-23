Неймар зарабатывает в «ПСЖ» больше 100 тысяч евро в день
Стали известны финансовые детали контракта нападающего Неймара с «ПСЖ».
Футболист каждый месяц получает 3 миллиона 69 тысяч 520 евро. Таким образом, ежедневная зарплата 25-летнего форварда составляет больше 100 тысяч евро.
Бразилец проживает в 9 километрах от Парижа в особняке, аренда которого обходится в 14 тысяч евро за день.
Напомним, «ПСЖ» приобрел Неймара летом у «Барселоны» за 222 миллиона евро, сделав самым дорогим игроком в истории.
Запущен счетчик, показывающий заработок Неймара в «ПСЖ»
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