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    Неймар зарабатывает в «ПСЖ» больше 100 тысяч евро в день

    Теги ПСЖ лига 1 Франция бизнес светская хроника Неймар

    Стали известны финансовые детали контракта нападающего Неймара с «ПСЖ».

    Футболист каждый месяц получает 3 миллиона 69 тысяч 520 евро. Таким образом, ежедневная зарплата 25-летнего форварда составляет больше 100 тысяч евро.

    Бразилец проживает в 9 километрах от Парижа в особняке, аренда которого обходится в 14 тысяч евро за день.

    Напомним, «ПСЖ» приобрел Неймара летом у «Барселоны» за 222 миллиона евро, сделав самым дорогим игроком в истории.

    Запущен счетчик, показывающий заработок Неймара в «ПСЖ»

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