Вадим Скрипченко: «Анжи» был сильнее «Спартака». Ничья – это потеря очков»
Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:2).
«Сегодня мы сыграли здорово во всех отношениях – и в обороне, и в атаке. Пенальти в начале игры высосан из пальца. Давать такое преимущество «Спартаку» в домашнем матче… Давайте на равных посоревнуемся и выясним, кто сильнее.
Мы были ближе к победе. В эпизоде со вторым пропущенным голом надо было разрядить обстановку, выбить мяч и довести матч до логической победы.
Это потеря очков для нас. Сожалею, что так случилось. Мы были сильнее сегодня», – сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
Матч судила бригада Виталия Мешкова. «Спартак» открыл счет с пенальти, назначенного за фол полузащитника Павла Яковлева на хавбеке Жано Ананидзе.
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