Капитан «Борнмута» Фрэнсис локтем разбил бровь Руни

Форвард «Эвертона» получил повреждение в матче с «Борнмутом».

Защитник «вишен» , борясь с нападающим за верховой мяч, попал оппоненту локтем в лицо. В результате левая бровь Руни оказалась разбита до крови.

Рефери Мартин Аткинсон не показал капитану «Борнмута» карточки за столкновение с нападающим . «Следовало назначить пенальти и показать красную карточку», – сказал по этому поводу бывший полузащитник ливерпульской команды, эксперт BBC Кевин Килбэйн.

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