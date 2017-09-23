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    Капитан «Борнмута» Фрэнсис локтем разбил бровь Руни

    Теги Уэйн Руни Кевин Килбэйн Эвертон премьер-лига Англия травмы судьи фото Борнмут Мартин Аткинсон Саймон Фрэнсис

    Форвард «Эвертона» Уэйн Руни получил повреждение в матче с «Борнмутом».

    Защитник «вишен» Саймон Фрэнсис, борясь с нападающим за верховой мяч, попал оппоненту локтем в лицо. В результате левая бровь Руни оказалась разбита до крови.

    Рефери Мартин Аткинсон не показал капитану «Борнмута» карточки за столкновение с нападающим «Эвертона». «Следовало назначить пенальти и показать красную карточку», – сказал по этому поводу бывший полузащитник ливерпульской команды, эксперт BBC Кевин Килбэйн.

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