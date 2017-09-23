Капитан «Борнмута» Фрэнсис локтем разбил бровь Руни
Форвард «Эвертона» Уэйн Руни получил повреждение в матче с «Борнмутом».
Защитник «вишен» Саймон Фрэнсис, борясь с нападающим за верховой мяч, попал оппоненту локтем в лицо. В результате левая бровь Руни оказалась разбита до крови.
Рефери Мартин Аткинсон не показал капитану «Борнмута» карточки за столкновение с нападающим «Эвертона». «Следовало назначить пенальти и показать красную карточку», – сказал по этому поводу бывший полузащитник ливерпульской команды, эксперт BBC Кевин Килбэйн.
🔥 Главное русскоязычное приложение о премьер-лиге: iOS / Android
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.