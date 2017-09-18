Руни признан виновным в вождении в нетрезвом виде

Нападающий «Эвертона» посетил суд в пригороде Манчестера по делу о вождении в нетрезвом виде.

31-летний англичанин был признан виновным и сам признал свою вину. Его лишили прав на 2 года. В качестве наказания ему полагается 100 часов общественных работ.

Руни 1 сентября был остановлен за рулем машины, в которой он ехал с вечеринки. Машина предположительно принадлежит женщине, с которой он встречался в баре.

Беременная жена и трое детей футболиста в этот момент были в отпуске.

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