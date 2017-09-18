Денис Глушаков: «Информация по поводу «слива» Карреры не больше чем бред и чьи-то домыслы»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опроверг появившуюся информацию о том, что футболисты московского клуба недовольны работой главного тренера .

«Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу «слива» тренера не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь.

Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе, когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе, когда что-то не получается, и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались.

Ничего смертельного не произошло, впереди еще много игр, будем делать выводы в конце сезона. Игрокам небезразлична ситуация, в которой мы оказались. Каждый в команде переживает за результат и то место в таблице, которое мы занимаем.

Каждый из нас осознает ту ответственность, которую вы на нас возлагаете. Мы все взрослые люди, мы приложим усилия! Команда обязательно сделает правильные выводы из сложившейся ситуации, нерешаемых проблем не существует», – написал Глушаков в социальной сети Instagram.

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