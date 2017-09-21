Григорян об оскорблениях фанатов СКА: «Только конченая свинья способна на такое»

Главный тренер Александр Григорян прокомментировал конфликт с болельщиками хабаровского СКА в матче 1/16 финала Кубка России (1:2).

«Только конченая свинья способна на такое в отношении успешнейшего тренера в истории клуба.

Не исключаю, что с фанатами СКА кто-то поработал в этом направлении. Кто это может быть? Не знаю, я же не Коломбо», – сказал Григорян.

Болельщики СКА несколько раз по ходу первого тайма скандировали оскорбительную кричалку про бывшего тренера дальневосточной команды: «Банана-мама, поимеем мы сегодня Григоряна».

Тренер один раз показал оскорблявшим его фанатам средний палец. Болельщики поддержали этот жест аплодисментами.

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Тренер Григорян: хам или шоумен?